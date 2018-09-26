亞裔女孩鐵肺唱功！ 一開口足球賽2.5萬人秒變粉絲...

珊卓威佳亞演唱美國國歌，高亢歌聲征服全場2.5萬名觀眾。（圖擷自推特）

2018-09-26 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國職業足球大聯盟（MLS）的洛杉磯銀河隊（LA Galaxy）日前出戰西雅圖海灣人隊（Seattle Sounders FC），開賽前找來亞裔小女孩珊卓威佳亞（Malea Emma Tjandrawidjaja）演唱美國國歌，高亢歌聲征服全場2.5萬名觀眾，小小年紀一夕爆紅令她相當開心。

綜合美媒報導，印尼裔女孩珊卓威佳亞從銀河隊舉辦的「國歌競賽」中脫穎而出，獲得在銀河隊主場球迷面前唱國歌的機會，年僅7歲的她成功用鐵肺歌聲征服全場。

珊卓威佳亞演唱的影片曝光後，引起網友一陣暴動，不少人直說已變成她的粉絲，銀河隊當家前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）更大讚她是比賽的真正MVP，當天的現場主播則形容她「小而強大」（Tiny but Mighty）。

珊卓威佳亞接受媒體採訪時則說，當天她很緊張，心跳超快，並謙虛說在幾萬人面前高歌不是那麼容易。

報導指出，珊卓威佳亞1歲時已開始唱歌，最近已獲邀到好萊塢露天劇場等舞台表演，最大的願望是能與偶像克莉絲汀（Christina Aguilera ）一起演唱。至於未來想成為的職業，她則說自己想成為歌手、醫生、演員或是一名小提琴手。

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