受不了美中貿易戰 福特生產將加重中國製造

美國福特（Ford）汽車公司全球營運執行副總裁韓瑞麒（Joseph Hinrichs）24日表示，決定將加速在中國工廠生產更多林肯品牌（Lincoln）車型的計畫。（彭博）

2018-09-25 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國福特汽車公司（Ford）全球營運執行副總裁韓瑞麒（Joseph Hinrichs）24日表示，由於看不見任何美中貿易戰的解決方案，決定將加速在中國工廠生產更多林肯品牌（Lincoln）車型的計畫。

綜合媒體報導，韓瑞麒表示，福特公司一直都在倡導自由貿易，也鼓勵美中2國想辦法說清彼此的分歧，以符合2方的利益。韓瑞麒強調說：「不過我認為，美中之間的協商，還會持續一段時間。」

韓瑞麒解釋說，由於2國互相課徵重稅，企業很難為將來擬定未來策略，目前出口到中國的汽車關稅已來到40%，導致美國汽車出口到中國的競爭力下滑。韓瑞麒表示，福特正考慮加速在中國工廠生產更多林肯車型、甚至是新款車種的計畫。

從2010年到2015年間，福特汽車的銷售額有巨幅的成長，市占率從第14名一口氣拔升到第5名。韓瑞麒表示：「中國是我們的業務核心，不過我們面對的是2個強大的經濟體，所以必須做出謹慎規劃。」