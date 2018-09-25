活火山在130公里外 日本伊方核電廠3號機組將重啟運轉

日本伊方核電廠3號機組因鄰近活火山「阿蘇山」，去年12月廣島高等法院做出停止運轉的假處分，高院今（25）日做出裁決，允許重啟。（法新社）

2018-09-25 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本伊方核電廠3號機組因鄰近活火山「阿蘇山」，去年12月廣島高等法院做出停止運轉的假處分。四國電力公司不服判決提出上訴後，高院今（25）日做出裁決，允許重啟。

綜合日媒報導，去年12月出爐的停止運轉假處分指出，距離核電廠130公里遠外的阿蘇火山，在發生大規模「毀滅性噴發」時，火山碎屑流可能會到達廠區，認定四國電力低估了火山風險。法院考慮到還有另件停轉案在審，假處分效力只到本月30日止。這是2011年311地震引發福島核災後，日本高院首例禁止核電廠運轉的司法判決。

四國電力不服判決提出上訴，主張沒有發現有大量岩漿堆積，「大規模噴發在運轉期內發生的可能性較低」，火山碎屑流到達廠區的可能性很小，核電廠也已根據地基調查進行了抗震措施，認為伊方核電廠3號機組沒有安全性問題。

廣島高院的審判長三木昌之認同四國電力的主張，25日裁定允許機組重啟。預計四國電力將在重新檢查各個設備後於近期開始重啟運轉的手續。

去年要求作出停運假處分的廣島市與愛媛縣居民認為，四國電力對火山噴發和地震的風險評估並不足夠，強調重啟機組「事故危險性較高，不合理」。