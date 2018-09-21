拖著廣告旗跑給主人追 9歲獵犬化身「古代武將」

寵物狗竟連桿帶旗跑離現場，與主人在馬路上演追逐戲碼。（圖擷取自影片）

2018-09-21 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭1名狗隻飼主，先前牽著9歲的巴塞特獵犬到商店購物，將溜狗繩繫在店外的可樂廣告旗桿上，不料牠見到主人離開，竟連桿帶旗跑離現場，與主人在馬路上演追逐戲碼，讓網友都快笑翻，形容牠瞬間化身「古代武將」。

綜合外媒報導，參加動保團體的格林（Lucie Green）10日帶著巴塞特獵犬在紐西蘭北部的卡哇卡哇鎮（Kawakawa）散步，途中走到麵包店想買點小香腸給牠當點心，進門購物前把牠繫著的溜狗繩綁在店外的可樂廣告旗桿底座，沒想到才轉身13秒，狗竟拖著整個廣告旗幟逃跑。

從監視器畫面能看到，格林發現狗隻逃亡立刻衝出店外追趕，不料該獵犬竟衝上馬路，在車輛行徑間來回穿梭，不巧當時剛好下著大雨，讓格林的追逐行動更添困難度，所幸最後成功抓回這隻9歲的寵物狗，她認為牠可能是被路上的車輛嚇到才會跑掉。

這段影片被分享到台灣臉書社團「爆笑公社」，許多網友均感到相當有趣，紛紛留言指出「這要跟店家收廣告費」、「九文龍搖旗了」、「看那旗子跑來跑去我就笑出來了」、「狗：燃燒吧我的小宇宙」、「日本戰國時期的武將」、「這次可樂廣告做的不錯」。

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