牆又蓋起來了！中國無預警封殺實況平台Twitch

繼臉書、推特後，知名實況平台「Twitch」成為遭中國政府封殺的最新受害者。（路透）

2018-09-21 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕繼臉書（Facebook）、推特（Twitter）後，再度傳出有西方媒體社交平台遭到中國封殺，最新的受害者為知名實況平台「Twitch」。

綜合外媒報導，實況平台Twitch供玩家進行遊戲實況，同時經常為許多電競賽事提供轉播，在台灣以及世界各地都十分流行，也讓經營實況的主播成為網路新興行業；「Twitch」由於伺服器架設在國外，中國網友使用會有延遲問題，而不受歡迎，但上個月亞運電競賽事，由於主辦單位沒有提供轉播，有人側錄在Twitch上盜播比賽，吸引大量中國網友湧入觀看。

至此之後中國人使用Twitch比例明顯上升，甚至成為中國App Store免費榜中的第三名，眼見這個西方媒體平台越來越受到歡迎，中國政府突無預警封殺該平台，不僅無法連上Twitch網站，連中國的App Store也立刻下架Twitch，中國網友一片哀嚎；Twitch證實已遭到中國封鎖，但沒提供進一步的細節。

外界對此議論紛紛，有些中國網友認為這是政府打擊民眾遊戲成癮問題，但更多人認為這是中國政府限制言論自由與西方媒體平台的又一例證。