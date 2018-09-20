露骨性愛姿勢藝術品惹議 藝術家：這是古希臘的藝術

2018-09-20 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙瓦倫西亞將展出露骨裝置藝術品引起爭論，家長及保守的家庭論壇表示展覽中藝術品仔細描繪性愛過程，不適合幼童觀看。

綜合外媒報導，這些作品是未來展覽的樣本，將於25日在瓦倫西亞碼頭的新文化中心展出，為期3個月，該裝置藝術品由74歲的西班牙藝術家安東尼·米羅（AntoniMiró）所製，他表示，作品靈感來自2500多年前所流行的希臘陶瓷和日常用品，當時的東西中不乏包括性和色情的元素，他說：「大多數人認為這是正常的行為，並不會反對這種內容」。

《法國新聞廣播電台》（Franceinfo）報導，有些人已經提出抗議，認為描繪性行為的作品不應該放像碼頭這樣的公共場所中展出，保守的家庭論壇協會在聲明中說道：「有些作品描繪了口交和手淫等性行為的動作，更暴露了生殖器和不同姿勢的性行為，這些在公開場所展示，可能違反關於保護未成年人的法律，沒有任何預警就將描繪性行為的作品曝光在幼童會接觸到的範圍內。

據《ABC新聞》報導，10年前米羅在西班牙哈韋亞（Jávea）展出的雕塑也曾引起了不少人投訴，但也有大量參觀者蜂擁而至，米羅表示對於眾人的反彈聲浪感到驚訝，他認為性行為是相當正常不過的事，為此就忽視一個藝術品實在「太可惜」。

  • 西班牙瓦倫西亞將展出露骨裝置藝術品引起家長及保守的家庭論壇反彈，表示不適合幼童觀看。（法新社）

    西班牙瓦倫西亞將展出露骨裝置藝術品引起家長及保守的家庭論壇反彈，表示不適合幼童觀看。（法新社）

  • 惹議的裝置藝術作品描繪了口交和手淫等性行為的動作，更暴露了生殖器和不同姿勢的性行為。（法新社）

    惹議的裝置藝術作品描繪了口交和手淫等性行為的動作，更暴露了生殖器和不同姿勢的性行為。（法新社）

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