露骨性愛姿勢藝術品惹議 藝術家：這是古希臘的藝術

2018-09-20 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙瓦倫西亞將展出露骨裝置藝術品引起爭論，家長及保守的家庭論壇表示展覽中藝術品仔細描繪性愛過程，不適合幼童觀看。

綜合外媒報導，這些作品是未來展覽的樣本，將於25日在瓦倫西亞碼頭的新文化中心展出，為期3個月，該裝置藝術品由74歲的西班牙藝術家安東尼·米羅（AntoniMiró）所製，他表示，作品靈感來自2500多年前所流行的希臘陶瓷和日常用品，當時的東西中不乏包括性和色情的元素，他說：「大多數人認為這是正常的行為，並不會反對這種內容」。

《法國新聞廣播電台》（Franceinfo）報導，有些人已經提出抗議，認為描繪性行為的作品不應該放像碼頭這樣的公共場所中展出，保守的家庭論壇協會在聲明中說道：「有些作品描繪了口交和手淫等性行為的動作，更暴露了生殖器和不同姿勢的性行為，這些在公開場所展示，可能違反關於保護未成年人的法律，沒有任何預警就將描繪性行為的作品曝光在幼童會接觸到的範圍內。

據《ABC新聞》報導，10年前米羅在西班牙哈韋亞（Jávea）展出的雕塑也曾引起了不少人投訴，但也有大量參觀者蜂擁而至，米羅表示對於眾人的反彈聲浪感到驚訝，他認為性行為是相當正常不過的事，為此就忽視一個藝術品實在「太可惜」。