瘋狂解壓縮！警方要求全數下車 5人座轎車竟走出18人...

後車廂擠了5人。（圖擷自臉書）

2018-09-19 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕驚人壓縮檔！南非一輛5人座的小客車，日前行駛路上時被警方攔下，當時執法人員要求車上乘客全部下車，不料竟有多達18人陸續從車內離開，宛如用電腦時解壓縮檔一樣，不少網友驚呼南非人沒有極限。

根據網路媒體《Celeb Magazine》報導，南非警方日前在路邊攔檢，將一輛小轎車攔下，該車除了駕駛與副駕駛座外，後座竟塞進了11人，後車廂則塞了5人，一個個走下車的畫面相當驚人，乘客中包含一名女性和一名孩童，預計警方會以超載、未繫安全帶的理由傳喚駕駛與乘客到案。

南非安全和社會服務市長委員會成員史密斯（JP Smith）表示，這類事件「絕對令人震驚」，也絕不容忍，雖然依賴公共交通系統上班的人需面對交通壓力，但這種行為沒有任何藉口。他進一步說，如果車輛發生碰撞，後果無法想像，這些事件對計程車行業的聲譽毫無幫助，呼籲業主和協會解決這種無法無天的問題。

根據報導，南非曾在2009年時創下紀錄，在開普敦卡亞利加（Khayelitsha）的一輛26人座小巴士內擠進了112名乘客，創下計程車行業的超載紀錄，也促使當局訂立更嚴格的禁止超載規定。

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警方要求全數下車，沒想到竟發現車內嚴重超載。（圖擷自臉書）

車內乘客都很淡定。（圖擷自臉書）

不少人懷疑乘客是否有辦法呼吸。（圖擷自臉書）