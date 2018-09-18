潛藏危險及汙染！大馬首相：絕不考慮用核電

馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今（18）日出席活動時說，只要他還擔任首相，就算成本比較低，馬國絕不會考慮使用核能發電。（資料照，歐新社）

2018-09-18 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕核能發電是世界多國的爭議話題，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今（18）日出席活動時說，只要他還擔任首相，就算成本比較低，馬國也絕不會考慮使用核能發電。

《中國報》報導，馬哈地今日出席2018國際電力供應大會發表演說時指出，「無論是以『和平』或『戰爭』方式使用核電，只要我還任相，（我國）都不會使用，因為對核電廠發電不夠了解」。

馬哈地說，科學家至今還無法找到處理核廢料的方式：如果將核廢料埋藏在很深的地底，將導致國家失去發展的土地，若排入海洋，會導致海洋汙染，導致人民無法食用魚海鮮。

馬哈地表示，核電成本或許比較低，但未必是如想像中的簡單，「因我們不知道是否有能力處理廢料」。他也以日本福島核災為例，指出日本政府需要花費更多的錢處理輻射汙染。

馬哈地強調，他反對核能發電，因為馬國經歷了很壞的礦砂原料處理問題，早年礦砂曾在馬國開採，以充作彩色電視機的元素，後來不再採用礦砂製造彩電，但已被激活的礦砂卻一度引起輻射問題。

據馬哈地指出，馬國現在有3種發電方式，為汽油、煤炭和水力發電。