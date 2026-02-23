在野黨喊「重啟關稅談判」 翁達瑞批：讓台灣成國際笑柄

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵對等關稅違憲後，國內在野黨隨即喊出「重啟關稅談判」。對此，旅美學者翁達瑞痛批，此舉不僅毫無必要，更是在製造台美經貿衝突，「讓台灣成為國際笑柄」。（資料照）

美國最高法院裁定川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵對等關稅違憲，引發已簽署的台美貿易協議是否受影響的討論，也點燃國內朝野攻防。對此，旅美學者翁達瑞直言，國際經貿局勢瞬息萬變，政府必須戰戰兢兢因應，更需要在野黨信任與支持，「不幸的是，這樣的朝野同心在台灣看不到。」

翁達瑞指出，去年四月，川普宣佈對所有進口產品課徵對等關稅，引用的是IEEPA。經過八個多月折衝談判，台美終於簽署對等貿易協議，未料數日後，美國最高法院判決川普的對等關稅不合法，理由是國會並未在IEEPA授權總統課徵關稅。

消息傳出後，在野黨一片歡呼，並質疑政府「簽太早了」。翁達瑞直言，這是「事後諸葛亮，而且邏輯前後矛盾」。他說，在最高法院判決出爐前，美國法界普遍認為結果難料；若我方選擇觀望，最後判決卻認定關稅合法，「那在野黨又會罵爆執政黨」。

他進一步指出，在台美達成協議前，已有歐盟會員國、英國、瑞士、加拿大、澳洲、日本、韓國等數十國與美國完成談判，「假如台美協議簽太早，其他國家簽更早，問題是，其他國家的在野黨並無類似的指責。換言之，簽太早了的指責根本就是來鬧的！」

針對「都白簽了」的嘲笑，翁達瑞反駁，美台對等貿易協議是國對國協議，也是雙方對彼此的承諾，「只要簽了字，雙方就有履行的義務。除非有一方毀約，不會有白簽的問題。」他強調，最高法院判決屬於美國內政，不影響對外合約效力，「就算川普課徵關稅引用的法條有誤，只要改變法條引用即可，並不影響對外協議效力。」

他直言，「在野黨嘲笑台美對等貿易協議白簽了，主要的原因是執政黨取得了極佳的談判結果。在野黨很難否定執政黨的談判成果，只好嘲笑協議白簽了。」

對於在野黨指控台灣「當冤大頭」，翁達瑞表示，經貿談判不可能一面倒，雙方都要有所取捨。在野黨唱衰執政黨的說詞，就是把合理的退讓扭曲為當冤大頭。他指出，在這次的關稅談判，台積電扮演神救援的角色，幫助傳產取得優惠關稅，還保護稻農免受美國米的競爭。我方的承諾就是台積電赴美投資設廠。

翁達瑞分析，近年台積電製程技術突飛猛進，高階晶片市佔率已超過九成，隨著AI科技發展需求大增，正面臨產能不足問題；然而台灣土地、人力與電力均有上限，「基於美國市場特點，台積電赴美設廠勢在必行」。他強調，赴美投資可增加產能、提高利潤並維持市佔，「不是當冤大頭」。

至於在野黨要求「重新談判」，翁達瑞直言荒唐。他舉例說明，若銀行在簽約後改變資金來源，那是內部營運政策調整，不影響對外貸款條件；同樣地，不論川普課徵關稅法源為何，都不應影響台美談判結果，「何況原來的關稅被判決非法，也非針對台灣，並無重啟談判理由。」

翁達瑞最後強調，在川普關稅被判違憲後，日韓都重申遵守原有承諾，「在野黨要求重啟台美談判，目的在製造兩國的經貿衝突，讓台灣成為國際笑柄。」他感嘆，執政黨無法預測美方司法判決，在野黨究責毫無理由，「國家面臨嚴峻的國際經貿挑戰，朝野不能同心已夠糟了，在野黨還要扯執政黨的後腿。我只能說這是家門不幸！」

