涉溪畔棄屍60歲身障兒！87歲失智父3萬交保 遺體將解剖查死因

桃園市蘆竹區一名60歲、自幼罹患小兒麻痺的黃姓男子在過年期間失蹤，87歲老父親昨（22）日坦承，兒子已於21日在家中過世，當晚他獨自用推車將遺體丟入溪中棄置。警方獲報在蘆竹區大新路大新二號橋下的埔心溪畔發現黃男遺體，檢方今日下午率法醫相驗黃男遺體，死者經相驗後尚無明顯外傷，待擇期解剖確認死因。而涉案老父親現身不發一語，經檢察官訊問後認涉犯遺棄屍體罪嫌，以3萬元交保。

據了解，自幼罹患小兒麻痺、智能又不足的黃男，是黃家長子、未婚，長年拄拐杖行動，母親過世後便與老父親同住相依為命；家中共有4名兄弟，其餘手足均未與父兄同住。黃男弟弟與弟媳昨日返家過年時，發現平時都待在家中的哥哥不見蹤影，察覺有異後向父親追問。

結果老父坦承，21日晚間7時許發現同住兒子陳屍床上，便獨自以推車將遺體推至埔心溪中棄置，家人聽完此事相當震驚，因年邁父親患有失智症，研判父親應是在慌亂中不知如何處理後事，才做出此舉，傍晚主動向蘆竹警分局大竹派出所報案。

警方獲報在溪畔尋獲黃男遺體，初步勘驗死者衣著完整且無明顯外傷，桃園地檢署檢察官今日下午於中壢區的大愛生命園區相驗黃男遺體，包括年邁老父、弟弟們及媳婦皆現身抵達，並在員警帶領下走進相驗處所。

黃男的二弟於相驗後表示，大哥患有小兒麻痺及智能障礙，生活無法自理，自國中開始吃藥吃了40多年，平時幾乎都父親在照顧哥哥，他們則住在外面，有時會回去探望，大年初三時還看見大哥臥病在床，本來才說過完年要剪頭髮，結果昨天回家發現大哥不見，追問父親才得知大哥已經往生。

桃園地檢署指出，死者經相驗後尚無明顯外傷，待擇期解剖確認死因。被告即死者父親經檢察官訊問後認涉犯遺棄屍體罪嫌，以3萬元交保，詳細案情仍待檢警進一步調查。

