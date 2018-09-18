月薪14萬台幣堅持住網咖 日男：租屋太蠢了

2018-09-18 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都會區地狹人稠，隨著房價和房租水漲船高，讓年輕人負擔不起，紛紛往近郊租屋，其中有部份上班族為降低自己的開銷，選擇到網咖「包月」住宿，一住就長達5、6年。

據《NEWS ZERO》報導，東京一天約有1萬5000人住在網咖，其中以「長期居住」為目標的民眾高達8成，其中2成是女性，年齡層分布在30歲至49歲之間，有趣的是，這些人都有穩定工作。網咖「CYBER@CAFE」的店長表示，許多人並非真的窮到租不起房，畢竟如果是住在高級網咖，費用也不便宜，但是比較起來「划算太多」。

節目提到，一名31歲上班族小川在下班後直奔網咖，「居住」在月租費5萬9310日元（約新台幣1萬6000元）的狹小包廂裡，儘管空間不大，但生活設施齊全，飲料、泡麵及零食也唾手可得；另一名月薪50萬日元（約新台幣14萬元）的男子也認為，比起花時間通勤上班，不如住在離公司近的網咖比較快樂，「租屋實在太蠢了。」

以2015年為例，想在東京都心租單人房，平均每月租金約7至10萬日元（約新台幣2至2.8萬），有時水電瓦斯費還不算在內，須另外支付，加上入住前通常有一筆「初期費用」要繳納，如禮金、押金、火災保險費等，金額累積起來不容小覷，因此才有愈來愈多人決定住在網咖，節省多餘開銷。