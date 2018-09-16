山竹颱風一路橫掃 菲粵港澳61死16失蹤275傷

山竹颱風傍晚5時在廣東台山海宴鎮登陸，截至晚間8時，已導致廣東省2人死亡。（美聯社）

2018-09-16 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕號稱今年全球最強颱風的山竹在關島附近形成後，一路向西橫掃，已在菲律賓造成至少59人喪命，今（16）日傍晚挾帶強風豪雨登陸中國廣東後，又已造成2人死亡。

中國媒體報導，山竹傍晚5時在廣東台山海宴鎮登陸，登陸時近最心最大風速約45公尺/每秒，持續向西南陽江方向移動，風力持續減弱，預計18日凌晨在廣西和雲南交界附近減弱為熱帶低壓。

據央視新聞指出，截至晚間8時，山竹已導致廣東省2人死亡；截至晚間7時，澳門有15人受傷。另根據香港醫院管理局指出，截至傍晚5時，香港已有213人受傷，分別為117名男性和96名女性。

至於遭山竹橫掃北部的菲律賓，最新死亡人數已上升至59人，其中科迪勒拉行政區（Cordillera Administrative Region）49死；卡加煙河谷（Cagayan Valley）7死；伊羅戈（Ilocos Region）、中央呂宋（Central Luzon）和馬尼拉大都會（Metro Manila）各1死。

據菲律賓國家警察（PNP）指出，有47人受傷、16人失蹤，其中科迪勒拉行政區有13名失蹤者。