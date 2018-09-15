香港爆發「山竹颱風之亂」！ 搶買「膠帶」大缺貨…

「山竹」颱風來襲，香港「膠帶」大熱賣，為了保護玻璃，這家店門窗膠帶貼好貼滿超浮誇！（彭博）

2018-09-15 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕「山竹」颱風即將侵襲香港，除了當地超市的飲用水和蔬菜被搶購一空，連預防窗戶破裂的膠帶也幾乎賣光，有店家在1小時內就賣出700捲，甚至有店家「趁風打劫」，一捲漲到港幣35元，相當於台幣118元；當地居民說，雖然菜價貴上一倍以上，但銷售速度比以前還快，6點半就沒東西買了！

《香港蘋果日報》報導，「山竹」颱風風力強勁，香港人紛紛搶買防風的皺紋膠帶，以免窗戶破裂；文具店員工說，賣出的膠帶太多了，數都數不清，目前膠帶大缺貨，一個月後才會再上架；也有業者說，膠帶數量不夠，價格上漲，平常一捲賣新台幣78.5元，現在漲到台幣118元。

據報導，當地超市內，防颱必買的麵包、泡麵貨架空空如也，飲用水和蔬菜同樣地銷售一 空；菜市場也出現掃貨人潮，花椰菜、節瓜等菜價硬生生貴了一倍，但購買情況依舊熱烈，不到6點半就已全數售罄。

香港網友對颱風到來的物價上漲感到不買，說簡直是「趁風打劫」，來個颱風像是暴動一樣，要拒買刻意漲價的商品！

「山竹」颱風來襲，香港人忙著在玻璃貼膠帶。（法新社）

「山竹」颱風來襲，香港的麥當勞店面工作人員也忙著在玻璃上貼膠帶。（法新社）

「山竹」颱風直撲中國廣東，湛江市的賣場擠爆補貨儲糧人潮。（法新社）