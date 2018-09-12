金正恩怕怕？ 韓媒：MERS疫情恐影響下週「文金會」

南韓總統文在寅下週將赴平壤與北韓領導人金正恩第3度會面，有韓媒擔心「文金會」可能受到MERS疫情影響。（美聯社）

2018-09-12 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅下週將赴平壤與北韓領導人金正恩第3度會面，但鑒於南韓近來再次出現「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」（MERS-CoV）病例，有韓媒擔心「文金會」可能受到影響。

南韓《中央日報》報導，有看法認為，如果MERS疫情擴散，可能影響平壤「文金會」順利舉行。要求匿名的一名高層脫北者表示，「在北韓，最高領導人的健康和安危關係到體制的前途和命運」，金正恩「不會接見患有感冒或其他疾病的人」。

這名脫北者以2014年伊波拉疫情為例，當時金正恩甚至盡可能減少接見北韓高層幹部的次數。另外，2008年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）擴散時，北韓曾臨時停止海、空交通，採取「閉國」政策，單方面推遲當年舉行的第10次兩韓部長級會議。

報導指出，由於北韓防疫系統薄弱，一旦病毒入侵，將很難控制疫情，因此北韓當局對傳染並相當敏感，讓南韓政府頗為緊張。但有南韓官員表示，「雖然北韓也會感到憂慮，但負責確保會談安全和醫療衛生的其實是南韓方面」。

報導提到，過去在平壤舉行的2次兩韓首腦會議都曾被「推遲」，分別是2000年金大中政府時期和2007年盧武勸政府時期。北韓問題專家則認為，北韓應該不會像過去一樣突然推遲日程，因為北韓希望在今年內發表終戰宣言，因此沒有必要推遲「文金會」。