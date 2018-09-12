水門案記者爆料 川普曾質疑：美國為何要保護台灣？

揭發水門案醜聞的記者伍華德（Bob Woodward）最近出版新書，內容提到川普曾質疑，美國為何要保護台灣。（歐新社）

2018-09-12 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕揭發美國水門案醜聞的《華盛頓郵報》記者伍華德（Bob Woodward）最近出版新書，內容圍繞川普入主白宮前後的問題，書中指出川普質疑美國為何要在亞洲、中東、北約支付高額防禦支出，也曾質疑美國為何要保護台灣。

綜合外媒報導，伍華德最近在美出版新書「恐懼：川普入主白宮」（Fear: Trump in the White House，暫譯），書中寫道川普質疑美軍在海外的大量部署，「到底能夠得到什麼？」

書中指出，川普對金錢問題較為重視，他在今年1月的國安會議上，曾質疑美國在朝鮮半導的軍事支出太多，「我們維持大規模的軍事支出，但我們在朝鮮半島到底獲得什麼？」他也提到台灣，「透過保護台灣，我們得到什麼？」甚至問「我們到底為何要跟南韓做朋友？」

針對川普質疑，當時國防部長馬蒂斯（James Mattis）表示，美軍進駐南韓，是為了防止發生第三次世界大戰。不過書中沒有提到官員如何回應川普對於保護台灣的質疑。

不過，川普和多位白宮官員都駁斥書中說法，稱該書充滿謊言與假消息來源；伍華德則說，他手握錄音檔案、日誌以及政府文件，但不願透露消息來源是誰。