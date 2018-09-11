「景點地雷」被渲染誇大 旅遊網站籲：別踏入陷阱！

2018-09-11 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕出門旅遊總會看旅行地區最知名的景點是什麼，美國旅遊網站Far＆Wide在8月17日公布30個「景點地雷」，這些地方是每個人的旅行清單上必看景點，而且每年吸引數百萬遊客。

綜合外媒報導，這些景點經過媒體、遊客等過度炒作，可能讓遊客願意走數千公里、或是需要等待很久去參觀，但看完之後腦海只會出現「嗯，就這樣嗎？」的想法，因此將這些景點列出清單，要遊客好好思考及衡量。

《紐西蘭先驅報》報導，旅遊網站將世界上最令人印象深刻的「景點地雷」公布給遊客看，並鼓勵遊客另選景點、遠離地雷。

這些景點中包括了幾個全球知名的景點，旅遊網站表示，義大利的「比薩斜塔」（Torre di Pisa）就只是一座傾斜的塔，拍完「扶著比薩斜塔」的照片後會很空虛無聊，除非遊客願意花18歐元（約640台幣）登上塔觀賞義大利鄉村風景。

英國的「巨石陣」（Stonehenge）並不如照片中看起來那麼宏偉，旅遊網站更表示，英國各地有許多這種石陣，不少都比巨石陣更令人印象深刻，蘇格蘭的卡拉尼什巨石陣（Callanish Stones）就是最好的例子。

法國的「蒙娜麗莎畫像」（Mona Lisa）是文藝復興時期畫家李奧納多·達·文西的代表作，每年數百萬人參觀巴黎羅浮宮時，有很大一部分的人會前往711號展區參觀該畫，旅遊網站表示：「排隊等待數小時才能通過防彈玻璃看到它，這是否值得取決於遊客本身，但我們可以告訴你，羅浮宮中還有成千上萬的作品，幾乎都很漂亮，而且更容易看到。」

美國的「時代廣場」（Times Square）是紐約市的心臟，但就是因為太知名，所有遊客都往這裡蜂擁而至，導致交通大堵塞、人滿為患。

遊客想到達印度的「泰姬瑪哈陵」（Taj Mahal）必須開車進去，但所有遊客都開車就會造成「排隊排不完」的情形，就算成功排隊進入後，有約100萬的遊客共同參觀泰姬瑪哈陵是十分擁擠的，而且大家只在乎它壯觀華麗的外表卻忽略了它其實是為哀悼失去摯愛所造的歷史背景。

30個「景點地雷」全覽