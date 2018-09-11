用諷刺插畫酸小威 澳洲插畫家遭眾怒批歧視

2018-09-11 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前，前球后小威廉絲（Serena Williams）在美網決賽因被判違規與主審爆發爭執，澳洲插畫家奈特（Mark Knight）10日在報紙上發表了「小威在球拍上怒跳」極具爭議性的插圖，昨日更將其發布到推特上，遭大批網友砲轟，甚至連小說作者JK羅琳都轉發該貼文痛批：「這是種族和性別歧視！」

綜合外媒報導，小威10日因摔拍、對主審言語攻擊等行為，遭美國網協開罰共1萬7000美元（約52萬3656新台幣），奈特將此時事以諷刺型態畫出，他描繪怒氣沖沖的大滿貫冠軍小威，小威的鼻子和嘴唇明顯被誇張的強調，插畫中的她像小孩一樣發脾氣，直往壞掉的網球拍上跳，地板上還留著嬰兒的奶嘴；後頭則是一頭金髮、身材修長又白的日本網球新星大坂直美（Naomi Osaka），望著主審拉莫斯（Carlos Ramos），更可看見拉莫斯向大坂直美說：「你可以放水讓她贏嗎？」

不少網友痛批「這是經典的種族主義刻版印象」、「這樣很冒犯別人」，甚至有網友說：「讓我猜，奈特一定是白人！」紛紛表示對此插畫的不滿，JK羅琳更怒批奈特透過插畫表達種族和性別歧視，貶低了世上偉大的女運動員之一。

《紐西蘭先驅報》報導，對此奈特出面回應，更拿出以前畫過澳洲男網球選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）的糟糕表現，來反駁網友說他針對小威，他強調「插畫是針對行為問題，跟種族和性別無關」。