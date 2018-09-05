印尼亞齊禁男女同桌用餐 官員：助女性行為更檢點

印尼亞齊美倫縣最近頒布了一項新規，禁止男性和女性一起用餐，除非他們是夫妻或親屬。（法新社）

2018-09-05 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼亞齊（Aceh）是唯一實施伊斯蘭教法的省份，該地區一個城鎮最近頒布了一項新規，禁止男性和女性一起用餐，除非他們是夫妻或親屬。官員今（5）日稱，這將有助於女性「行為更檢點」。

《法新社》報導，位於蘇門答臘島的亞齊過去曾因對女性施加多種限制而備受關注，該地區也因對公開鞭打「罪犯」，包括同性戀、賭博和喝酒者等，引起國際撻伐。

根據最新的伊斯蘭教法，亞齊美倫縣（Bireuen）的女性，若沒有丈夫或男性親屬陪同，將無法在餐廳和咖啡館等與男性共用餐桌，就算是與工作同事共進午餐也被禁止。

當地伊斯蘭教法機構負責人Jufliwan表示，「我們的目的是為保護女性尊嚴，讓她們感到更舒適、更輕鬆、行為更檢點，不會做出任何違反伊斯蘭教法的事情」。

該地區負責人8月5日簽署的新指令中，也提到餐廳或咖啡館在晚上9時後，不應該為單獨一人或未與家人同行的女性提供服務。有關部門說，這部分由業者自行執行，但違規者不會受到懲罰。

亞齊首府班達亞齊在3年前禁止無人陪伴的女性在晚上11時後進入咖啡館、運動場館等娛樂場所。2013年，位於蘇門答臘島北部的司馬威（Lhokseumawe）下令女性乘坐機車時得「側坐」，把雙腿都放在同一側。