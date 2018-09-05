打壓只是表面功？ 他爆中國謀台另有計策

2018-09-05 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人卜大中今（4）日在「孤狗人生」文章中指出，前中國共產黨員許家屯生前自述的一席話，讓自己感受到中方要拿下台灣，不光靠近期內對台在國際舞台上的各種打壓，而是有更深層的謀略。

卜大中在《思想坦克》表示，許家屯過去在中國領導人鄧小平掌權期間，因與共產黨中央人士意見不合，怕引來殺身之禍，因此以「不搞政治庇護、不輕易見記者、不撰寫文章、不洩露黨和國家機密」做為擔保，向鄧說明前去香港「旅遊」之意，實為避風頭。

卜大中提到，許家屯曾自述於香港期間，身兼香港、台灣2地共產黨的領導頭子，但「死也不會洩漏誰是台共在台灣的領導人」，卜大中解讀這個訊息，認為中國對台打壓，祭出「惠台」措施等政策，都只是表面功夫，中國謀台，會「滲入台灣肌理深處，等待謀定而後動的機會」。

卜大中生於1948年，畢業於擁有國立政治大學東亞研究所碩士、美國維吉尼亞大學碩士學歷，過去在《中國時報》擔任過駐美西特派記者、資料中心主任、副總主筆等職務，目前在《蘋果日報》擔綱總主筆。

許家屯生於1916年，卒於2016年6月29日，享嵩壽100歲，原名許元文的他在中國共產黨內做過江蘇省委第一書記、港澳工作委員會書記、中央顧問委員會委員、新華社香港分社社長，在1990年中國發生六四天安門事件後轉而前往美國。