多做愛避免出軌？加國研究：感情不忠無可靠預防法

加拿大新布藍茲維大學研究證實，很多伴侶常用「多與對方做愛」避免出軌，但沒有任何方法能有效避免對方不忠。（路透）

2018-09-05 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大新布藍茲維大學（UNB）1項研究中，找出3個情侶或夫妻避免出軌的常用方法，當中第1名為「多與對方做愛」，但結果證明沒有方法能夠有效預防發生不忠，研究發布在《個人關係》（Personal Relationships）期刊。

綜合外媒報導，新布藍茲維大學的李（Brenda Lee）和歐蘇爾禮凡（Lucia O'Sullivan）博士訪問741名美國成年人，當中有362名年紀介於19歲至63歲的異性戀者，這些人當中約75%選擇避免出軌的方式是在伴侶身上下功夫，如攜伴外出參與社交活動等，或是充實與對方之間的性生活。

受訪者們為避免劈腿，其次會使用方法為避免自己被他人誘惑，與誘惑者保持安全距離；他們會使用的第3個方式是「減損誘惑」，意即當受到誘惑時增加自己的內疚感，或以負面的眼光看待誘惑者，受訪者們認為上述方式能幫助自己不要做出對不起對方的事情。

但研究結果表明，均沒有任何1種方式能夠有效避免發生心理上或是生理上的不忠情況；未參與研究的心理學家芙拉德拉（Alex Fradera）對此表示，一旦心中有被對方電到的感覺，那麼不忠的念頭就會悄悄佔據心扉，便很難抵抗出軌情事，但受訪者們的小訣竅還是有參考價值。

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《個人關係》期刊