恐怖保母！將6歲童反鎖48度車內 悠哉吃飯逛街2小時

2018-09-04 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國有個保母今年6月12日時將6歲男童獨自鎖在溫度高達48度的車內，自己卻跑去商場逛街、吃飯長達2小時。保母已遭警方逮捕並移送法辦。

綜合媒體報導，美國加州阿罕布拉市（Alhambra），60歲華裔保母羅海倫（Helen Siuhung Law）涉嫌將6歲男童獨自鎖在車內2小時，自己跑去逛街、吃飯。警方獲報到達現場時，發現男童已被車內高溫熱得汗流浹背、大哭不止，趕緊打開車門，車內溫度竟高達攝氏48度，儼然已成了烤箱。警方趕緊將孩子送到附近醫院檢查，目前小孩已出院回家，幸無大礙。

羅海倫遭警方逮捕後，以10萬美金（約台幣310萬）交保，預計將在10月4開庭。根據報導，有律師表示，若是車內溫度不高、離開時間不長、抑或是不可抗力因素仍能說得過去，然而保母的行徑令她自己十分危險，保母已觸犯了加州刑法第273條，若罪名成立，最高刑期可達6年。如果孩子造成永久性傷害，會再加6年的虐待兒童罪，若調查出保母有前科，將會再加4年，所以最高可能面對入獄16年的刑期。

美國網民紛紛痛批保母，「請貼出羅海倫的照片讓大家瞧瞧」、「很幸運孩子還活著，除了把羅海倫送進監獄以外，也該把她鎖進48度的車內，讓她知道孩子的感受是什麼」。