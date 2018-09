意外不斷！南非又傳兩列火車對撞 釀100多傷

2018-09-04 20:43

〔即時新聞/綜合報導〕南非約翰尼斯堡(Johannesburg)郊區今(4)日驚傳兩列火車對撞,目前已知有100多人受傷,所幸無人有重大傷勢,也沒有人死亡,當局正在調查事故原因。

綜合外媒報導,這兩列火車在約翰尼斯堡郊區發生對撞,但並沒有發生翻覆或是出軌,粗估約有100多名乘客受傷,目前相關單位仍在調查事故原因。而救護人員趕到現場時,已有許多乘客自行爬下車脫困,並在附近走動。

根據《美聯社》報導,緊急救護公司「ER24」表示,這100多名傷者的傷勢為「輕微到中等程度」,無人有嚴重傷勢或死亡。

南非火車因設施陳舊且管理不善,2016年就發生起多件火車相撞事故,幾乎每次都造成100、200名乘客受傷,2016年10月,更有1人因火車對撞而死亡。

2 passenger metrorail trains collided at the Eloff extension in Selby, south of Johannesburg this morning



Both trains were on the same track, coming from opposite directions when they collided outside the Booysen station



????#chriseldalewis#SelbyTrainCrash #TrainCrash pic.twitter.com/fYZYdkc4fr