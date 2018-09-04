意外不斷！南非又傳兩列火車對撞 釀100多傷

南非驚傳兩列火車相撞事故，造成100多名乘客受傷。（美聯社）

2018-09-04 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕南非約翰尼斯堡（Johannesburg）郊區今（4）日驚傳兩列火車對撞，目前已知有100多人受傷，所幸無人有重大傷勢，也沒有人死亡，當局正在調查事故原因。

綜合外媒報導，這兩列火車在約翰尼斯堡郊區發生對撞，但並沒有發生翻覆或是出軌，粗估約有100多名乘客受傷，目前相關單位仍在調查事故原因。而救護人員趕到現場時，已有許多乘客自行爬下車脫困，並在附近走動。

根據《美聯社》報導，緊急救護公司「ER24」表示，這100多名傷者的傷勢為「輕微到中等程度」，無人有嚴重傷勢或死亡。

南非火車因設施陳舊且管理不善，2016年就發生起多件火車相撞事故，幾乎每次都造成100、200名乘客受傷，2016年10月，更有1人因火車對撞而死亡。