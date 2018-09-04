推翻前朝特赦令 杜特蒂下令拘捕頭號政敵

2018-09-04 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂宣告反對派參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）的特赦令無效，準備重新將他逮捕。

綜合媒體報導，出身海軍軍官的特立尼斯，曾在菲律賓第二位女性總統亞羅育主政時，分別於2003年及2007年二度參與軍事政變，均以失敗收場被捕，後獲得前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）特赦，自此被視為杜特蒂的頭號政敵。他後來更於杜特蒂競選總統期間，指控杜特蒂設有秘密銀行帳戶；杜特蒂當選後，特立尼斯也不得閒，經常抨擊杜特蒂的掃毒行動與南海政策，兩人因此常互飆狠話。

杜特蒂於上月31日簽署命令，該項命令刻意排除其他獲得特赦的人，僅針對特立尼斯，簽署命令中提到，對於特立尼斯的特赦，從一開始就是無效的，因他從未承認自己企圖政變，因此不符合特赦的最低要求。

菲律賓司法部則於今（4）日首次向特立尼斯遞出拘捕令，並要求地方法院向特立尼斯發布限制離境命令。今日中午也有至少40名軍警人員直搗參議院，似乎準備逮捕特立尼斯；後經參議院討論，決定先把特立尼斯交由參議院議長索托（Vicente Sotto III）看管。

特立尼斯稱限制離境的命令，是一種愚蠢行為，並指責法院策畫了毫無根據的行動。未來他將續留參議院，不排除尋求法律行動。

特立尼斯並在今日下午一場特權演講中提出證據，包括特赦申請書、特赦證明以及他認罪的影片，表示自己已經走完特赦程序，繳齊所有規定的文件，直接打臉杜特蒂。特立尼斯表示，倘若他沒有交出「必要文件」，就不會獲得特赦，直指杜特蒂的行為，「明顯是政治迫害」。

由於艾奎諾三世的特赦令當時經過國會同意，因此有法界人士認為，杜特蒂無權單方面撤銷前總統的特赦。但菲律賓總統府發言人指出，特立尼斯的特赦令自始即視同無效，因此無需國會批准。