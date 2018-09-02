日本關東大地震 被揭多張照片造假

日本調查發現，關東大地震有不少相關媒體照片竟被造假，圖為攝政宮（昭和天皇）巡視銀座的照片被「貼入」路燈，圖中騎馬者有影子，但路燈卻明顯沒有。（圖擷取自《共同社》網站）

2018-09-02 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本在1923年9月1日發生造成大規模死傷的關東大地震，日本東京都復興紀念館和《共同社》花了5年調查發現，當時有不少相關媒體照片竟被造假，其中，有不少照片一直被日本國內外的論文或著作引用。

《共同社》報導，調查發現，造假的包括一張顯示數萬名居民在陸軍軍衣工廠舊址避難的照片，照片上有正在休息的避難家庭及其家當，被認為是在民眾遭烈火包圍之前拍攝。這間工廠因發生大火，造成約3.8萬名群眾身亡。

但調查發現，這張「被服廠舊址慘事即將發生前照片」是用皇宮前廣場的避難者照片加工而成的，底本是《報知新聞》在皇宮前廣場拍攝的三張一組的照片，背景中的皇宮被改成了火焰和煙霧。這張照片後來變成明信片，大量流通。

關東大地震發生1年後，日本氣象單位在《關東大地震調查報告——氣象篇》刊登了這張照片。美國視覺文化研究者維森費德（Gennifer Weisenfeld）在著作《關東大地震的想像力》中也從其他書籍轉引了同類明信片。

另外，一張顯示攝政宮（昭和天皇）巡視銀座的照片則被「貼入」路燈，圖中騎馬者有影子，但路燈卻明顯沒有。

調查單位還發現將中央氣象台觀測塔貼入火災造成的火積雲的合成照片，塔上時鐘停止在地震發生時刻11時58分。