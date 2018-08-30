比賽鴿居然帶鳥搭高鐵 「飛太快」被抓包

中國一場賽鴿比賽出現一起奇特的作弊事件，2名中國男子竟帶著鴿子坐高鐵前往終點上海，由於「飛行速度」太快而被發現舞弊。中國賽鴿示意圖。（路透）

2018-08-30 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國一場賽鴿比賽出現一起奇特的作弊事件，2名中國男子為了贏得16萬美元（約新台幣490萬元）獎金，竟帶著鴿子坐高鐵前往終點，由於「飛行速度」太快而被發現舞弊，本週法院以詐欺罪判處3年緩刑。

《紐約時報中文網》報導，這場在去年春天舉行的信鴿大獎賽要求鴿子得在上海的鴿舍養到1歲，比賽時，上海鴿子協會把所有的參賽鴿子帶到商丘放飛，再飛回上海，鴿子飛行的距離約650公里。

這2名中國男子為此制定了一個作弊計畫，參賽的鴿子被秘密飼養在上海和商丘兩地，讓牠們相信自己有2個家，比賽開始後，經過特訓的4隻鴿子不像其他參賽者開始飛往上海，而是飛回位在商丘的家。

這2名中國男子在商邱抓住這4隻鴿子後，再搭上高鐵前往上海，還不忘高鐵禁止活體動物，把鴿子藏到牛奶盒裡。抵達上海後，2男放飛鴿子，牠們也迅速飛到位於上海的鴿舍，順利贏得比賽。

賽鴿從商丘飛到上海通常需要飛約8小時才能到，但搭高鐵從商丘到上海只要3小時18分，作弊的2人太早放飛鴿子，竟然打破了比賽紀錄，因此被其他鴿主質疑有鬼。2人也在比賽成績遭他人質疑後自首，爭取緩刑。

上海的法院指出，這2名男子事後還涉嫌「毀滅證據」，把鴿子摔死，但接著也做了一個正確決定：不領冠軍獎金。法院指出，如果他們拿了這筆錢，這種欺詐行為就會被認定為更嚴重的犯罪，恐要吃上10年以上的牢飯。