「妳為曼德拉做過什麼?」 英首相梅伊跳針拒回應

2018-08-29 14:26

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相梅伊(Theresa May)28日抵達南非,開始為期3天的非洲之旅,試圖重建與非洲的夥伴關係,並為脫歐後的英國打造新的貿易聯繫,然而在受訪時,被問到南非人權鬥士曼德拉曾被柴契爾夫人指是恐怖份子,是否有相同看法,梅伊卻瘋狂跳針拒絕回應。

英國首相梅伊近期訪問南非,途中參觀曾關押前南非總統曼德拉(Nelson Mandela)的羅賓島,作為紀念曼德拉誕辰100週年的表示,然而,英國「第四頻道」(Channel 4)採訪梅伊時,提出非常尖銳的問題:「妳在7、80年代就活耀於政壇,妳那時為正在坐牢的曼德拉做過什麼?」、「妳做過什麼?妳有參與抗議嗎?妳有在大使館外被逮捕嗎?妳有拒買南非貨嗎?妳有做任何事情嗎?」、「柴契爾夫人相信納爾遜曼德拉是個恐怖份子,你是不是有同樣看法?」

然而,梅伊在這連續2分鐘的質問中,卻瘋狂跳針、答非所問,不斷地說「我認為重要的是英國政府做了什麼...」、「我認為你很清楚我沒有去抗議,但最重要的是英國政府做了...」連續瘋狂跳針的回答,也讓英國網友大罵,「她是個沒有靈魂的人!」、「回答問題,別再跳針了!」

80年代的英國因為經濟利益支持南非白人,當時英國人上街示威,要求英國施壓南非釋放曼德拉,但柴契爾夫人卻反稱曼德拉為恐怖份子,而當時活耀政壇的梅伊也沒有表達支持的立場,格外令人諷刺。

"I think you know full well I didn’t go on protests."@Theresa_May is questioned by @MichaelLCrick about her stance on apartheid ahead of her visit to Robben Island, where Mandela was imprisoned. pic.twitter.com/YLM6DiQQR1