「妳為曼德拉做過什麼?」 英首相梅伊跳針拒回應

英國首相梅伊遭記者質問對曼德拉的立場，卻跳針拒絕回應。（歐新社）

2018-08-29 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）28日抵達南非，開始為期3天的非洲之旅，試圖重建與非洲的夥伴關係，並為脫歐後的英國打造新的貿易聯繫，然而在受訪時，被問到南非人權鬥士曼德拉曾被柴契爾夫人指是恐怖份子，是否有相同看法，梅伊卻瘋狂跳針拒絕回應。

英國首相梅伊近期訪問南非，途中參觀曾關押前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的羅賓島，作為紀念曼德拉誕辰100週年的表示，然而，英國「第四頻道」（Channel 4）採訪梅伊時，提出非常尖銳的問題：「妳在7、80年代就活耀於政壇，妳那時為正在坐牢的曼德拉做過什麼?」、「妳做過什麼?妳有參與抗議嗎?妳有在大使館外被逮捕嗎?妳有拒買南非貨嗎?妳有做任何事情嗎?」、「柴契爾夫人相信納爾遜曼德拉是個恐怖份子，你是不是有同樣看法？」

然而，梅伊在這連續2分鐘的質問中，卻瘋狂跳針、答非所問，不斷地說「我認為重要的是英國政府做了什麼...」、「我認為你很清楚我沒有去抗議，但最重要的是英國政府做了...」連續瘋狂跳針的回答，也讓英國網友大罵，「她是個沒有靈魂的人！」、「回答問題，別再跳針了！」

80年代的英國因為經濟利益支持南非白人，當時英國人上街示威，要求英國施壓南非釋放曼德拉，但柴契爾夫人卻反稱曼德拉為恐怖份子，而當時活耀政壇的梅伊也沒有表達支持的立場，格外令人諷刺。