美國國會報告：董建華旗下基金會滲透美國智庫

美國國會報告指稱前香港特首董建華創立的「中美交流基金會」是中共滲透美國智庫的統戰工具。（資料照，美聯社）

2018-08-29 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於美國國會的「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission） 8月24日發表報告指出，中共透過各種手段向美國進行統戰滲透，更表明前香港特首董建華卸任後創立的「中美交流基金會」，就是中共海外統戰組織，負責資助美國知名智庫，以利用美國人宣傳中共統戰意識形態。

美中經濟與安全審查委員會發布報告指出，為了在海外增加影響力，中共統戰部指揮組織進行「海外的中國工作」，包含吸收海外華人、地方華僑組織，以建立中共的「統一戰線」。

值得注意的是，報告點名前香港特首董建華卸任後在香港創立的「中美交流基金會」，負責資助美國重量級智庫約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院（SAIS），以利未來能夠為中國發聲。

除此之外，報告也點名布魯金斯學會（The Brookings Institution）、戰略與國際研究中心（CSIS）、大西洋理事會（NAC）等多個對美國外交政策產生重要影響的知名智庫，都被中美交流基金會資助，以試圖加強中共的滲透影響力。