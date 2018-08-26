中國加工食品檢出非洲豬瘟病毒 南韓拉警報

中國非洲豬瘟疫情蔓延讓鄰近國家拉緊報，南韓近日在來自中國的加工食品內檢測到非洲豬瘟病毒，讓檢疫單位處於警戒狀態。（美聯社）

2018-08-26 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情蔓延讓鄰近國家拉緊報，南韓近日也在遊客帶入境的中國加工食品內檢測到非洲豬瘟病毒，讓檢疫單位處於警戒狀態。

《韓國時報》報導，南韓農林畜產食品部今（26）日指出，當局在2種豬肉加工產品發現了非洲豬瘟的病毒。該產品是2名月初到訪中國瀋陽的遊客所帶入南韓後主動通報當局。

中國瀋陽本月3日首次通報發現這種具高度傳染性的非洲豬瘟疫情。

南韓檢疫官員對2種加工產品進行聚合酶鏈反應技術檢測後，發現非洲豬瘟病毒基因。當局正在檢查其是否存活，預計最終檢測結果會在今日發布。

南韓農林畜產食品部表示，遊客帶入南韓的違禁品是一個豬血腸（Korean sausage）和一包豬肉水餃，2人主動向機場檢疫官員通報，「產品經過高溫加工，病毒幾乎不可能具有傳染性」。

報導指出，南韓當局自4月以來，一直高度關注非洲豬瘟病毒，在機場或港口進行密切監測是否有遊客違反法規攜帶肉類或加工肉類食品入境。

南韓檢疫機構計畫對乘客行李進行更仔細的X光掃描，並對來自中國的航班部署檢疫犬，加強檢查措施。