擁市價逾6千萬冰毒 菲國落網台男在台就被通緝

菲律賓警方今（24）日在首都馬尼拉岷倫洛區的好生活酒店逮捕31歲台籍男子，並在房間內起出6公斤冰毒。（圖擷取自馬尼拉警察局）

2018-08-24 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓警方今（24）日在首都馬尼拉岷倫洛區（Binondo）的好生活（Good Life）酒店逮捕31歲台籍男子，並在房間內起出6公斤甲基苯丙胺（俗稱冰毒）與9公釐口徑手槍與2萬發子彈，毒品總價約4000萬披索，折合台幣約6512萬元，法務部調查局指出，該男過去涉毒被通緝，2017年1月潛逃出境至菲律賓南部。

綜合外媒報導，菲律賓國家首都地區警察局（NCRPO）主任警官艾列札（Guillermo Eleazar）表示，31歲的台灣籍嫌犯張欽豪（Chong Chin Hao，音譯）在公共場所掉落子彈被警方發現，因此循線找到他下榻的酒店，並從而查獲冰毒、子彈與槍枝等違法物品，另外還有385個疑似用於合成毒品的化學品密封包。

艾列札指出，張嫌在1年半前，也就是約於2017年1月從台灣進入菲律賓，警方在逮捕他之前曾收到他擁有槍枝的線報，因此監視他的行動已有一段時間，在今天的逮捕行動中，張嫌走出酒店後發現警方就在附近，因此逃回酒店，但還是被警方逮個正著，目前還要調查他有沒有涉及毒品走私案件。

法務部調查局駐菲聯絡官目前正與菲律賓警方共同偵辦這起毒品案件，並指出張嫌過去在台灣就因涉毒被通緝，因此逃亡到南菲律賓的納卯市（Davao City），近而輾轉前往馬尼拉，目前張被控擁有槍枝與毒品，最嚴重恐面臨無期徒刑。

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