網友都在問她是誰？ 美國女記者因這件事一夕爆紅...

2018-08-23 11:32

〔即時新聞/綜合報導〕重大新聞爆發時,記者通常會用手機和網路連絡,但由於在法庭內不能使用電話,新聞記者為了搶位置,只能盡力從法庭內衝到場外,一名《NBC》藍衣女記者最近因為衝刺動作太專業,竟意外成為美國網友的新偶像。

《BBC》報導,美國總統川普前競選主席馬納福特(Paul Manafort)的判決,週二在維吉尼亞州亞歷山德里亞結束,遭法院判8項罪名,在馬納福特的庭審結束後,各大媒體的記者開始從法庭內衝到場外。

一名《NBC》的女記者卡桑德拉(Cassandra Semyon)衝刺畫面超吸睛,畫面播出後被上傳社群媒體,立刻造成美國網友轟動,她事後也在推特上表示,「是的,我是那個藍色連衣裙的記者」,該篇推文造成網友瘋傳,有人大讚「藍色連衣裙是我的新超級英雄!」

也有網友宣稱,「明年萬聖節,將要扮成『藍衣女記者』,而且不用穿高跟鞋!」意圖把卡桑德拉的造型發揚光大,甚至有人稱卡桑德拉應該獲得NIKE的球鞋贊助。卡桑德拉則自稱,跑得很專業是因為「平底涼鞋」,並把奔跑的樣子形容是「我的高中越野時代!」

The sprint from the Manafort courthouse after the verdict: guilty on 8 felony counts; hung jury on 10 counts. (No phones allowed in courthouse, so news comes via fleet feet.) pic.twitter.com/JDc8QyMBxs