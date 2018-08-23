網友都在問她是誰？ 美國女記者因這件事一夕爆紅...

《NBC》的女記者卡桑德拉（藍衣女記者）衝刺畫面超吸睛，畫面播出後意外造成美國網友轟動。（圖擷自卡桑德拉推特）

2018-08-23 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕重大新聞爆發時，記者通常會用手機和網路連絡，但由於在法庭內不能使用電話，新聞記者為了搶位置，只能盡力從法庭內衝到場外，一名《NBC》藍衣女記者最近因為衝刺動作太專業，竟意外成為美國網友的新偶像。

《BBC》報導，美國總統川普前競選主席馬納福特（Paul Manafort）的判決，週二在維吉尼亞州亞歷山德里亞結束，遭法院判8項罪名，在馬納福特的庭審結束後，各大媒體的記者開始從法庭內衝到場外。

一名《NBC》的女記者卡桑德拉（Cassandra Semyon）衝刺畫面超吸睛，畫面播出後被上傳社群媒體，立刻造成美國網友轟動，她事後也在推特上表示，「是的，我是那個藍色連衣裙的記者」，該篇推文造成網友瘋傳，有人大讚「藍色連衣裙是我的新超級英雄！」

也有網友宣稱，「明年萬聖節，將要扮成『藍衣女記者』，而且不用穿高跟鞋！」意圖把卡桑德拉的造型發揚光大，甚至有人稱卡桑德拉應該獲得NIKE的球鞋贊助。卡桑德拉則自稱，跑得很專業是因為「平底涼鞋」，並把奔跑的樣子形容是「我的高中越野時代！」

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