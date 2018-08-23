全球暖化加劇 「北極的最後冰層」已出現2次裂縫

今年受到全球暖化影響，夏天熱浪襲擊各國，災情慘重，而一個被稱為「北極的最後冰層」也受到影響，今年已經裂開2次，讓氣象學家直呼「可怕」。圖為今年4月29日NASA偵測格陵蘭島的融化冰層。（歐新社）

2018-08-23 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕近年受到全球暖化加劇，曾有今年受到全球暖化影響，夏天熱浪襲擊各國，災情慘重，而一個被稱為「北極的最後冰層」也受到影響，今年已經裂開2次，讓氣象專家直呼此現象「很可怕」。

據《衛報》報導，格陵蘭島以北的水域，其中一處被稱為北極圈最古老、最厚的冰層開始鬆動，氣象學家認為該地是能對抗暖化的「北極的最後冰層」，但無奈的是，紀錄顯示今年已經出現2次鬆動。

據該區的「莫裡斯傑賽普角氣象站（Kap Morris Jesup weather station）」偵測，2月受到高溫及暖風影響，冰層出現裂縫；上週更是出現該區史上高溫17度，及風速達到11節的強風，導致冰層出現第2次裂縫。

由於今年出現2次裂縫，引起各國氣象專家緊張。丹麥氣象專員的馬特拉姆（ Ruth Mottram ）認為，「格陵蘭島以北幾乎所有的冰都已經破碎」；挪威氣象專家拉弗涅（Thomas Lavergne）則分享一張格陵蘭島露出海岸線的衛星偵測圖，直呼「這件事很可怕」，因為融冰已經遠離海岸，恐將移動至南部更溫暖的海域。