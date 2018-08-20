歷來年號都參考中國經典 新日皇擬破例引用日本古籍

日本將更換「年號」，但新年號可能不再遵循慣例，只參考中國古典作品，計畫將日本古典作品也列入挑選範圍。圖為明仁天皇夫婦和德仁皇太子夫婦。（路透）

2018-08-20 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕隨著明仁天皇明年4月退位後，日本將更換「年號」，但新年號可能不再遵循慣例，只參考中國古典作品，當局計畫將日本古典作品也列入挑選範圍。

綜合外媒報導，日本年號源自中國，首個年號是7世紀飛鳥時代的「大化」，出自「大化革新」（日語：大化の改新），此後1300多年來，日本年號無一不是源自中國典籍。針對新年號，當局已將公布時間安排在明年2月以後，目前正在進行甄選作業，條件是必須為2個漢字、易寫易讀、未被使用過等，提案人也需說明其意涵與出處。

據相關人士18日透露，當局針對更改年號一事，正探討把日本典籍也列入考量範圍，據分析，《古事記》、《日本書紀》這些作品將成為候選。在專家意見中，有人認為「以漢籍為出處的慣例無法一舉改變」，但也出現了以「日本古典作品也有優秀之作」為由，認為應列為對象的聲音。

明仁天皇即位時，日本當局也曾秘密委託日本文學的專家考慮新年號候選方案。當時的政府高官說，「有意見指出，如果有來自日本古典作品的好的（年號候選），就力爭選用。不是排除日本古典作品，而是結果未被選中」。

現在的年號「平成」是出自《史記·五帝本紀》中的「父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，內平外成」，以及《尚書·大禹謨》之中的「俞！地平天成，六府三事允治，萬世永賴，時乃功」，取其「內外、天地能夠平和」的意思。