教宗之吻帶來奇蹟！ 美3歲女童擊敗腦瘤

2015年9月，教宗方濟各訪問費城時，剛度過1歲生日的吉安娜被家人遞給了方濟各親吻頭頂賜福。（路透）

2018-08-20 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各2015年訪問美國費城時，在街上親吻一名女嬰，照片被各大媒體刊登，當時這名女嬰正因罹患腦瘤接受安寧緩和醫療，沒想到在這個親吻後出現奇蹟，經過3年治療，腦瘤居然完全消失了。

綜合外媒報導，吉安娜．馬斯恰安東尼奧（Gianna Masciantonio）2014年出生後不久，就被診斷出罹患組織細胞增生症，造成腦內腫瘤形成，醫生認為她難以活過一歲生日，建議父母讓吉安娜接受安寧緩和醫療，但吉安娜的生命力頑強，持續不懈與病魔搏鬥。

2015年9月，教宗方濟各訪問費城時，剛度過1歲生日的吉安娜被家人遞給了方濟各親吻頭頂賜福，雖然當時教宗並不知道她患有腦瘤，帶這個舉動似乎也為她帶來好運，經過1年多化療後，腦瘤逐漸縮小，今年已滿3歲的吉安娜，腦瘤已完全消失，並預計在今秋開始上幼兒園。

此事被美國媒體稱為「市場街上的奇蹟」（The Miracle on Market Stree）。吉安娜的父母則將這一切歸功於治療吉安娜的費城兒童醫院（CHOP），上週回到醫院向醫護人員表達謝意，並向院方捐贈5萬美元（約新台幣153萬元）。