小英訪NASA成台灣總統第一人 中官媒吃味：買票都可去啊

2018-08-19 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「同慶之旅」結束貝里斯訪問行程後，今（19日）過境美國休士頓並出席僑宴，也會參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心、德州醫學中心新創基地，也成為第一位參訪美國官方機構的台灣總統。對此，中國官媒《環球時報》吃味的說，只要買票，人人都可進去NASA啊。

蔡英文12日到20日展開9天8夜的「同慶之旅」，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。蔡英文今出席僑宴時，現場有多達1200名僑胞出席，對於85度C中國打壓事件給蔡總統送暖，高喊「我們不能看小英總統被人欺負」。

蔡英文在休士頓第2天上午，也將前往美國國家航空暨太空總署（NASA）所屬的詹森太空中心，參訪控制中心、太空站訓練區，「這也是歷任台灣總統在過境美國時，首度參訪美國官方機構」，具有相當政治象徵意義。

針對蔡英文參訪NASA，《環球時報》則認為，這樣的安排是美國一貫的方式、是在打「擦邊球」，還說因為《台灣旅行法》通過，美方為提升美台官方交流層級，但又不願太刺激中國，才安排蔡英文參訪一個「不太敏感的官方機構」的NASA，這算是一種「漸進式的突破」。

《環球時報》還吃味的說，只要買票人人都可進入NASA參觀，不知道有什麼好高興的。