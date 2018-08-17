廈門航空班機暴雨中衝出跑道 機上165人疏散

廈門航空一架從廈門飛往菲律賓馬尼拉的客機，昨夜準備降落時偏離衝出跑道。（圖擷取自推特airlive）

2018-08-17 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕廈門航空一架編號MF8667、從廈門飛往菲律賓馬尼拉的客機，昨（16日）夜11時55分準備降落時偏離衝出跑道，一度傳出機上157名乘客和8名機組人員中有人受傷，廈門航空對外證實發生意外，但澄清機上165人均安。

廈航透過微博表示，MF8667廈門-馬尼拉航班於昨晚11點55分在馬尼拉機場降落滑行時，發生偏出跑道事件，機組人員啟動應急撤離程序，機上157名旅客和8名機組人員全部安全撤離。​​​ ​​​​

綜合媒體報導，昨晚「摩羯」颱風引發西南氣流，馬尼拉當地下起暴雨，客機降落時，偏離機場跑道。有乘客在推特表示，飛機一直無法降落，在空中盤旋約1個小時後，第1次降落失敗，第2次降落卻衝出跑道。菲律賓當地媒體上傳照片顯示，飛機的左翼觸地。

馬尼拉國際機場管理局官員說，這架波音737-800型客機降落時在大雨中偏離跑道，目前還在判定事發經過。機場管理局另外發表聲明表示，受到意外影響，尼諾伊．艾奎諾國際機場國際跑道將關閉至當地時間今天中午12點。