廈門航空班機暴雨中衝出跑道 機上165人疏散

2018-08-17 08:09

〔即時新聞/綜合報導〕廈門航空一架編號MF8667、從廈門飛往菲律賓馬尼拉的客機,昨(16日)夜11時55分準備降落時偏離衝出跑道,一度傳出機上157名乘客和8名機組人員中有人受傷,廈門航空對外證實發生意外,但澄清機上165人均安。

廈航透過微博表示,MF8667廈門-馬尼拉航班於昨晚11點55分在馬尼拉機場降落滑行時,發生偏出跑道事件,機組人員啟動應急撤離程序,機上157名旅客和8名機組人員全部安全撤離。​​​ ​​​​

綜合媒體報導,昨晚「摩羯」颱風引發西南氣流,馬尼拉當地下起暴雨,客機降落時,偏離機場跑道。有乘客在推特表示,飛機一直無法降落,在空中盤旋約1個小時後,第1次降落失敗,第2次降落卻衝出跑道。菲律賓當地媒體上傳照片顯示,飛機的左翼觸地。

馬尼拉國際機場管理局官員說,這架波音737-800型客機降落時在大雨中偏離跑道,目前還在判定事發經過。機場管理局另外發表聲明表示,受到意外影響,尼諾伊.艾奎諾國際機場國際跑道將關閉至當地時間今天中午12點。

ALERT We’ve added video of Xiamen Airlines #MF8667 landing, it looks the Boeing 737-800 left pavement on the left https://t.co/nknPM5Rnq8 pic.twitter.com/juSYZX5SA7