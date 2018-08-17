川普前競選總幹事受審 陪審團展開商議

2018-08-17 02:52

〔中央社〕美國總統川普前競選總幹事曼納福特被控逃稅和詐騙銀行，接受審訊12天後，陪審團今天開始商議作何裁定。他若遭定罪可能判刑多年，此案被視為「通俄門」調查的風向球。

主審法官艾里斯（T.S. Ellis）對6男6女共12位陪審員作最後指示後，他們離開法庭，商議對這位一度平步青雲的共和黨政治顧問所被控18項罪名作何裁定。

艾里斯告訴陪審員；「各位商議多長或多短時間都可以。」陪審員隨即拿著他們的黑色筆記簿走出維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）聯邦法院的法庭，進入討論室。

69歲的曼納福特被控提供不實陳述以取得銀行貸款，而且在2005至2014年間為受到俄羅斯支持的烏克蘭政界人士擔任顧問而賺進上千萬美元後，並未繳稅。

這個案子起自特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄國涉嫌干預美國2016年總統大選一案。曼納福特雖未因短期擔任川普的競選總幹事而被控任何罪名，這項審判被視為對穆勒「通俄門」調查行動的重大考驗。

曼納福特若獲判無罪，將讓川普和盟友振振有詞，施壓要求穆勒結束對川普競選團隊成員是否與俄國串通的調查。

川普一再譴責穆勒的調查是政治追殺，否認曾私通莫斯科以獲俄方幫忙擊敗民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。