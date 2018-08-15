慶祝獨立日 印度總理宣布2022將進入太空

今日是印度獨立日，印度總理莫迪（見圖）為紀念印度脫離英國獨立周年在德里紅堡發表演說。（美聯社）

2018-08-15 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕今日是印度獨立日（Independence Day），印度總理莫迪（Narendra Modi）為紀念印度脫離英國獨立周年，在德里紅堡（Red Fort）發表演說，述及印度農業政策、女性政策、經濟政策等議題，更表示印度計畫於2022年啟動太空任務。

綜合外電報導，印度總理莫迪今日為紀念印度脫離英國獨立71周年，在印度歷史悠久的建築紅堡內發表演說，更表示印度將於紀念脫離英國統治75年之際（2022年）正式啟動太空任務，「印度的所有孩子，無論男孩或女孩，都將可以登上太空」。

印度德里的非政府學術組織「國防研究分析所」（IDSA）高級研究員雷雷（Ajey Lele）表示，莫迪的計畫「非常有企圖心」，但「除非莫迪有明確的時間規劃，否則科學界難以有效地合作」。

假如莫迪成功在2022年實現太空任務的計畫，印度將成為僅次於中國，全亞洲第2個掌握太空技術的國家。

莫迪今日的演講當中，除了太空計畫，也提到印度過去5年在國家建設上的進展、農業改革、經濟的進步，與婦女權益的提升及對強姦案仍頻的重視，當然還有鄰國相當關注的喀什米爾（Kashmir）問題。