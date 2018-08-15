不怕死！台客才遭咬死 屁孩偷打河馬屁股被罵爆...

美國屁孩翻過柵欄打河馬屁股。（圖擷自推特）

2018-08-15 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊客上週六在肯亞遭河馬攻擊，造成1死1傷意外，不少專家都警告河馬其實具有攻擊性，今天卻傳出美國洛杉磯一名青年在動物園偷打河馬屁股，影片被拍下後引發批評聲浪，洛杉磯警局（LAPD）也展開犯罪調查。

台灣遊客遭河馬襲擊死亡的事件最近登上國際媒體，綜合美媒報報導，最近有美國民眾也不當靠近動物園河馬，甚至偷打了河馬屁股，雖然男子沒有被攻擊，但河馬顯然受到驚嚇，相當無辜。

報導指出，洛杉磯動物園的河馬母女檔「蘿西」與「馬拉」（Rosie and Mara）是園內明星，不料「蘿西」卻慘遭偷打屁股，畫面全程被其他民眾拍下，在社群網站流傳後，目前洛杉磯警方將展開調查。

洛杉磯動物園強調，「任何未經允許的與動物的互動，對動物來說不安全，對遊客來說也可能不安全。任何人都不該嘗試園方工作人員引導之外的與動物接觸或互動的體驗。」動物園也警告，「在非洲，河馬殺死的人數，甚至超過了獅子！」

報導也提到，洛杉磯動物園其實有提供與動物近距離接觸的機會，只要花20美元

，就可以在教育人員和動物飼育員的陪同下與河馬互動。

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