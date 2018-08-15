40％女性愛愛時想別人！ 性生活調查發現：15％想前任

英國女性私密健康網站近期內針對女性性生活進行調查，發現50％的女性並不滿意自己的性生活，並有15％的女性會在做愛時想著自己的前男友，且有11％女性超過1年沒有性生活。（路透）

2018-08-15 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國女性私密健康網站近期內調查女性性生活，發現50％女性並不滿意自己的性生活，並有40％女性在做愛時會想著別人，且有11％女性超過1年沒有性生活。

英國女性私密健康網站「Healthista」調查1300名年紀介於25歲至55歲的女性，發現有18％的女性認為自己的性生活相當「如火如荼」，2％女性坦承自己每天都會親密個幾次，但受訪的女性當中有32％坦承性生活「普通」但期許「可以更好」；18％受訪者則言明性生活「無聊」。

性愛方面，有40％的女性坦承做愛的時候會想著別人，包括15％的女性表示她們總是幻想在跟前男友做愛；性慾方面，有50％女性自認性慾「中等」，15％的女性則認為自己的性慾「很高」，24％受訪女性表示性慾程度「低下」，而近10％的女性稱自己的性慾「不存在」。

伴侶關係暨性治療師莫伊爾（Kate Moyle）指出，從這份調查中能感受到女性「性慾是有反饋的」，想要與伴侶有更好的性生活，就必須從日常生活中提及性行為相關話題，並從中提出自己想要如何嘗試，若避開此話題不談，「只會產生消極和沮喪的感情」。

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英國女性私密健康網站「Healthista」調查