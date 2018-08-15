年輕男人較不關心伴侶？ 英研究：老了才會對等付出

英國牛津大學最新研究指出，男人在年輕時較不會把時間花在關心自己的伴侶，但在老年時期就能與女性達到對等付出。（資料照）

2018-08-15 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學（University of Oxford）發佈最新研究指出，男人在年輕時較不會把時間花在關心自己的伴侶上，但在老年時期就能與女性達到對等付出，研究發佈在牛津《老年學期刊：B系列》（Journals of Gerontology: Series B）。

牛津大學科學團隊分析來自德國平均年紀為69歲的538對夫妻檔，每對夫婦當中都有一人需要對方照顧，想藉此找出「照顧配偶」是否存在著性別差異，結果發現男性在年輕時對配偶的關心程度與女性不同，要等到老年時期才會與女性有對等的付出。

研究指出，這種差異的發生原因可能是年輕男性受工作影響，與退休男性相比較沒有時間耗費在家務與配偶身上，但老年男性並非如此，若逢配偶遇重大疾病纏身，他們在家務上花費的時間佔比會比女性更大，但如果只是一般病痛，女性處理家務的比率還是較高。

研究作者藍訥爾（Laura Langner）博士認為，這項研究表明「老年配偶照顧中的性別差異並不像以前認為的那麼明顯」，由於世界多國均有高齡化社會現象，因此老年人護理的課題相當重要，至於男人隨著年紀增長對承擔家務的改變，「這可能有很多原因，但關鍵因素可能是許多人退休後不再有工作的責任，所以能夠專注於其他優先事項」。

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牛津《老年學期刊：B系列》