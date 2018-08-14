軍機被驅離 杜特蒂斥中國阻撓南海通行自由

菲律賓總統杜特蒂今天罕見向北京嗆聲，指責中國在南海造島並且阻撓其他國家航行及飛越自由的行為。（法新社）

2018-08-14 21:57

〔中央社〕菲律賓軍機在南海上空遭中方警告驅離之後，菲律賓總統杜特蒂今天罕見向北京嗆聲，指責中國在南海造島並且阻撓其他國家航行及飛越自由的行為。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在馬拉坎南宮向商界人士致詞時說：「你不可以造出島嶼，然後說島嶼的上空是你的，這樣做是不對的。無害通過權是有保障的。」

他表示不願與中國口角，但希望北京克制自己的行為，他擔心不時經過南海的美軍會與中國解放軍有一天擦槍走火。

本身也是律師的杜特蒂強調，船隻在公海航行不需要得到任何國家的許可。

美軍日前邀請美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）的記者隨機巡航南海上空，根據這兩家媒體的報導，美國軍機收到中國人民解放軍6度警告。

此外，美國軍機也攔截到中國驅離菲國軍機的無線電音波：「菲律賓軍警，我再次警告你，立即離開，否則你將承受所有後果的責任。」

菲律賓參謀總長加維斯（Carlito Galvez Jr.）昨天向菲國媒體說，菲國軍機和軍艦在經過南海時被中國解放軍以無線電警告驅離，幾乎已是例行公事，但菲方仍會依原設定路線，繼續執行任務。

杜特蒂上任以來對中國的態度一向友好，為了修補艾奎諾三世政府因南海爭議而與北京鬧僵的關係，在南海事務上轉趨低調，並擱置海牙常設仲裁法院有利菲國的仲裁結果。

菲律賓外交部最近正積極與北京洽談共同開發南海油氣的事宜。