南韓BMW頻頻自燃 引發「開車恐懼症」

南韓BMW汽車自燃事件已引發社會恐慌，不僅出現「禁止BMW汽車停車」的牌子，更讓一些人患上「開車恐懼症」（Car phobia）。（美聯社）

2018-08-14 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓BMW汽車自燃事件已引發社會恐慌，不僅出現「禁止BMW汽車停車」的牌子，更讓一些人患上「開車恐懼症」（Car phobia），一些駕駛員說，「每次發動車的時候都會心驚膽戰」。

《中央日報》報導，南韓BMW迄今已有39輛車發生自燃事件，甚至引發開車恐懼症（ Car phobia ），在網路汽車論壇中，BMW車主紛紛表示，「已經不敢開車出去了」、「每天一邊開車一邊祈禱千萬不要起火，簡直氣死人了」。

還有部分停車場和公寓貼出了禁停BMW的告示。李姓BMW車主說，「每天一上車，感覺所有人都在看我，天天看著別人的臉色行車」。42歲的李才吉也表示，「開車時忍不住一直查看引擎蓋，擔心有煙氣冒出，患上了強迫症」。

首爾大學心理學教授郭錦珠說，「必須儘快查明確切的事故原因，公開透明地通報調查結果，只有這樣才能消除國民的不安情緒」。

據當局數據顯示，今年上半年，南韓共發生2501起汽車自燃事件，下半年至本月12日，則已發生635起。進口車的事故比南韓國產車還多，截至今年6月底，每1萬輛進口車發生起火事故的機率為1.4輛，南韓國產車的機率為1輛，BMW的機率為1.5輛。