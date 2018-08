熱浪侵襲！太空人看歐洲 不見綠地只剩土黃大陸

2018-08-13 23:08

〔即時新聞/綜合報導〕今年夏天的熱浪席捲全球,令歐洲出現了罕見的炎熱乾旱天氣,植被遭受高溫侵襲,德國太空員7日在網路上分享從太空拍攝的照片也顯示,往日青翠蓊鬱的歐洲不見了,只剩一片土黃色大陸。

《德國之聲》報導,現年42歲、來自歐洲太空總署的德國太空人格斯特(Alexander Gerst),今年6月第2次到國際太空站執行任務,近日從太空中遠望家鄉德國時,映入眼簾的景象,令他相當震驚。

據他在推特上分享的照片顯示,德國科隆周遭的萊茵地區,已經是焦黃一片,另一張視野更寬廣的照片顯示了整個中歐地區也變得枯黃。他說,「幾個星期以來,第一次在白天飛越德國及中歐上空,原本綠色的地方,已變成了乾枯的棕色,真是令人震驚」。

格斯特也在2014年於國際太空站待了165天,他發了一組當時拍攝的中歐地區照片與今年的對比,他在推特上表示,「鮮明的差異,從太空中肉眼可見」。

持續數個禮拜的高溫乾燥天氣,在歐洲各地引發了許多災害。瑞士的河流水溫不斷升高,導致鉅量魚群缺氧而亡;南歐地區、北極圈、德國、北歐,連連發生森林火災。格斯特也發送了一組葡萄牙地區的照片,顯示出當地的揚塵、沙塵暴景象。

Hier zum Vergleich ein paar Fotos von 2014. Krasser Unterschied, mit bloßem Auge aus dem Weltraum sichtbar...

Here for comparison a few photos from 2014, big difference, visible from space with the naked eye... pic.twitter.com/obFZQb5VC1