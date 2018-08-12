中國「反腐神劇」遭腰斬 網友諷：可能劇本太逼真

中國湖南衛視去年爆紅的《人民的名義》，被網民封為「反貪腐神劇」，如今續集《人民的使命》卻遭最高人民檢察院影視中心宣布終止合作。（圖擷取自微博）

2018-08-12 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南衛視去年爆紅的《人民的名義》，被網民封為「反貪腐神劇」，如今續集《人民的使命》卻遭最高人民檢察院影視中心宣布終止合作，原因是該公司私下印製以第一集為背景和特徵的宣傳品。網友傻眼諷「是（劇情）太真實了吧？」

根據中國最高檢影視中心在微信公眾號上發布的聲明指出，原先與該劇製作公司「湖南天尚」決議合作拍攝《人民的名義》續集，不過「遺憾的是，本中心發現天尚公司未經同意，私印以電視劇《人民的名義》為背景和特徵的宣傳品，造成嚴重不良影響，違反合同規定和雙方約定。」決定與對方結束合作關係，並要求天尚公司承擔違約責任。最高檢的終止合作聲明並經中共官媒新華社發布，處理的規格相當高，引起注意。

網友看了相當傻眼，哀嚎「看來系列續作要涼了……」也有人嘲諷「估計劇本寫得太真實了吧」、「這藉口我給滿分」、「中國影視永遠也趕不上韓國影片抨擊政府的力度」等。

根據本報過去報導，《人民的名義》劇情講述中國檢警打貪腐的過程，幾乎像在宣導習近平近年的反腐政策，官員甚至被要求集體收看、寫心得。