一帶一路遇恐攻！ 中國3名工程師在巴基斯坦被炸傷

中國工程師搭乘的巴士，在巴基斯坦俾路支省遭自殺炸彈襲擊。（法新社）

2018-08-12 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕一帶一路好危險！巴基斯坦與中國合資的挖礦企業，正試圖在俾路支省邊境開採金、銀、銅礦，但專門運送中國工程師的巴士，竟在該地區遭遇自殺卡車炸彈襲擊，導致3名中國人受傷，巴士司機和2名當地安全部隊士兵也遭受波及送醫治療。

據《法新社》報導，爆炸地點位於俾路支省達爾本丁（Dalbandin），當地高級警官達什蒂（Dostain Dashti）表示，恐怖分子於路邊的小卡車上等候，看到中國工程師搭乘的巴士靠近時，隨即引爆車上的炸彈，自己也隨之喪命。

巴士司機易卜拉欣（Muhammad Ibrahim）在醫院病床上透露，當自己看到前方發生爆炸時，就迅速踩下了煞車，如果他沒有這樣做，整輛巴士可能都會被燒毀。

俾路支省叛軍聲稱對這場襲擊負責，叛軍發言人巴洛赫（Jiand Baloch）指出，「我們的目標是載有中國工程師的巴士，因為他們從我們的地盤開採黃金。」

目前有超過3萬名中國公民居住在巴基斯坦，許多人都參與了一帶一路項目，其中最矚目的就是投入600億美元（約新台幣1.8兆元）的中巴經濟走廊，它可以連接新疆與巴基斯坦南部海岸由中國所控制的瓜達爾港。

然而這項鉅額投資的建設已成為恐怖分子的目標，巴基斯坦迄今投入將近1萬5000名安保人員，以保護7000多名參與該項目的中國人，未來還計劃再部署3萬名安全部隊。

事實上，隨著中國擴大在巴基斯坦的影響力，其海外機構和工作人員面臨越來越多的安全威脅，中國駐伊斯蘭堡大使館曾警告，中國相關單位和巴基斯坦民眾都須小心一系列的恐怖襲擊。

細數巴基斯坦過去針對中國人的襲擊，包括2004年5月，瓜達爾港爆炸造成3名中國工程師死亡、9人受傷。同年10月，2名中國工程師在巴基斯坦西北部的大壩建設中被綁架。去年6月，伊斯蘭國宣稱殺害了2名在俾路支省首府奎達（Quetta）被綁架的中國公民。