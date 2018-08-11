約會點低酒精飲料代表？ AV女優教男生讀懂女人心

日本AV女優三上悠亞。（資料照）

2018-08-11 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕常有人說「女人心海底針」，日本一個電視為了讓男性更了解女生的想法，最近就特地找來AV女優三上悠亞，向男生們解釋女生一些動作背後的意義與想法。

綜合報導指出，最新一集電視節目《處男電視》（DTテレビ）邀請來三上悠亞，講解女生在約會時一些的舉動。很多男生以為，當女生在約會中把手機放在桌上是要「錄音」、「暗示交換聯絡方法」。不過三上悠亞解釋，這個行為代表女生對約會不感興趣，如果女生很投入，就不會想用手機，或是想聯絡朋友一起回家。

另外，很多男生以為女性在約會中點低酒精濃度飲料是「想保持清醒」、「表現自己可愛」。但三上悠亞解釋，這代表「女生對約會的男生沒興趣，所以不想喝醉」，她也補充，若然女生看到喜歡的男性，一開始就點龍舌蘭。三上悠亞也說，依她觀察，多數會喝龍舌蘭的女生都很可愛。

而很多男生猜測，女生在聯誼時之所以會拿包包到廁所是「從廁所的窗口逃走」、「想大號」。不過三上悠亞解釋，這代表女生不想回到本來的座位，如果女生對聯誼時旁邊的男生沒興趣，卻又不好意思開口說換位，就會拿著包包到廁所，這樣就能自然地換位。

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