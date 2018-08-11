飛南海連收中國6通警告 美軍2句話打發...

南海近年來成為美中角力新戰場。（美聯社）

2018-08-11 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕南海近年來成為美中角力新戰場，美軍機昨日再度航行南海空域，立即遭中國要求馬上離開，美軍則以自己擁有合法權利進行軍事行動回應，無視中方警告。

《CNN》記者當地時間10日搭上美軍巡邏機P-8波賽頓，從沖繩飛往南海進行巡航任務，但在進入南海空域後，便收到中國6通個別發出的警告訊息，強調他們已經進入中國領土，要求立刻離開，「美軍軍機，這裡是中國，立刻離開以避免可能發生的誤會。」

對於中國的警告，美軍一律以標準格式回應，「這裡是美國海軍軍機，在遠離沿海國家領空的情況下執行合法軍事活動」、「在行使這些受到國際法保障的權利時，我們的行動會對所有國家的權利與義務給予適切尊重」。報導中提到，此次的巡航包含南沙群島中的4個關鍵島嶼，

美國指控中國在構築軍事設施，屢派船艦航行南海以彰顯「自由航行權」；中國則一再宣揚所謂的「九段線」主張，騷擾、脅迫其他欲在本國內合法海域從事經濟活動的漁民、航海員、飛行員等。

南海除了有其戰略價值外，還蘊含著尚未被開採的豐富石油及天然資源，美軍表示，美國在南海航行已有50多年，這顯示出美國承諾維護國際海域航行的權利，強調「美國在這裡的原因沒有改變，改變的是中國。」