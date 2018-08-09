網貸受害者抗爭不同以往 范世平：恐危及習政權

中國P2P網路借貸平台爆發倒閉潮，導致許多投資人血本無歸，近日聚集在北京中國銀行保險監督管理委員會外抗議，遭警方攔截驅趕。（法新社）

2018-08-09 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期與美國大打貿易戰，但情勢每況愈下前途未明，近日又傳出P2P（個人對個人）網路借貸平台爆發倒閉潮，造成許多投資人血本無歸，這些苦主因此在北京集結抗爭討公道，卻遭當局圍捕、驅趕。對此，台師大政研所教授范世平分析指出，這不同以往的抗爭型態，可能會危及中國領導人習近平的政權！

中國原本力推網路借貸平台市場，但因平台借款人還款能力弱、兌付困難等問題，加上官方最近實施政策緊縮的影響，爆發「暴雷」的倒閉潮。大量血本無歸的投資人近日則醞釀集結北京，向中國銀行業監督管理委員會（銀監會）抗議，但遭當局部署大量的警員攔截、圍捕、驅趕。

據《三立新聞網》報導，對此范世平指出，這些中國「金融難民」所發動的維權抗爭，與過往抗爭是有很大的差別，嚴重的話將會危及習近平的政權。范世平表示，相對過去中國政府利用鎮壓或強力暴力的手段來攔阻低端人口、退伍軍人的抗爭，現在P2P的受害者都是比較有錢的中產階級，「不但住在一線城市、搭高鐵到北京去抗議，甚至還會翻牆利用外國的網站來替自己發聲」。

至於這次「金融難民」所發動的抗爭是否會讓中國政府踢到鐵板？范世平則舉例，有中國警察暴力破門進入後，反遭室內女性民眾用手機錄影蒐證，「還被要求拿出警察編號跟搜索令，甚至蠻橫破門而入的行徑都被放在網路上」，言下之意中國當局恐會踢到不小的鐵板。

范世平強調，以往中產階級的人民對於低端人口的維權抗爭沒什麼感覺，但現在卻被當局當成「鬧事者」，這些中產階級當然很不滿。