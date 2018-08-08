印度育幼院再爆性侵 少女逃離報案救同伴

2018-08-08 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方省（Uttar Pradesh）迪奧里亞縣（Deoria Dirstrict）一所育幼院傳出性侵案，一名少女逃離後向警方通報，事後員警救出該院裡其他24名少女，並依法逮捕涉案人及關閉這所非法營運機構。

綜合外媒報導，印度警方依涉嫌販運人口罪，逮捕該育幼院負責人夫婦在內的4人，而這所位在北方省省會勒克瑙（Lucknow）約325公里外的育幼院也得關門大吉。

據指出，上一例貧困兒童之家性侵案發生在比哈省（Bihar state），共29名女童疑遭性侵虐待，而這兩起事件間隔才不到一個月。

「性侵及虐童在育幼院時有所聞。」社運人士解釋，這類機構照顧的孩童多半不是孤兒，而是父母太窮，無法提供孩子衣食、住所，才將小孩交給兒童之家。

且全國保護兒童權利委員會（National Commission for the Protection of Child Rights）估計，印度雖約有7300個育幼中心，共收容了約23萬名兒童，但未登記的佔約1300家，其中多半缺乏或無監督，可見非法經營有奪多。

此外，昨（7）日，印度最高法院批判比哈省政府，竟允許這類育幼中心在沒有政府的監督下運行。