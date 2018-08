印度育幼院再爆性侵 少女逃離報案救同伴

2018-08-08 17:18

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方省(Uttar Pradesh)迪奧里亞縣(Deoria Dirstrict)一所育幼院傳出性侵案,一名少女逃離後向警方通報,事後員警救出該院裡其他24名少女,並依法逮捕涉案人及關閉這所非法營運機構。

綜合外媒報導,印度警方依涉嫌販運人口罪,逮捕該育幼院負責人夫婦在內的4人,而這所位在北方省省會勒克瑙(Lucknow)約325公里外的育幼院也得關門大吉。

據指出,上一例貧困兒童之家性侵案發生在比哈省(Bihar state),共29名女童疑遭性侵虐待,而這兩起事件間隔才不到一個月。

「性侵及虐童在育幼院時有所聞。」社運人士解釋,這類機構照顧的孩童多半不是孤兒,而是父母太窮,無法提供孩子衣食、住所,才將小孩交給兒童之家。

且全國保護兒童權利委員會(National Commission for the Protection of Child Rights)估計,印度雖約有7300個育幼中心,共收容了約23萬名兒童,但未登記的佔約1300家,其中多半缺乏或無監督,可見非法經營有奪多。

此外,昨(7)日,印度最高法院批判比哈省政府,竟允許這類育幼中心在沒有政府的監督下運行。