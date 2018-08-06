村上春樹轉行DJ？現身電台節目大談生活與寫作

2018-08-06 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名作家村上春樹屢屢與諾貝爾文學獎擦肩而過，在出版許多膾炙人口的作品之後，這次不當作家，轉而去音樂電台當DJ，在總長近1小時的節目中，大方分享他的生活與寫作。

綜合媒體報導，日本知名作家村上春樹週日竟然出現在日本電台的音樂節目，一邊分享他的生活與寫作背後的故事，一邊播放他喜愛的音樂，在總長約55分鐘的節目中，他總共播了9首他喜愛的爵士樂與搖滾樂，有喬治哈里遜（George Harrison）的「Between the Devil and the Deep Blue Sea」、喬伊·雷蒙（Joey Ramone）的「What A Wonderful World」等等。

「我會成為作家其實是意外。」在節目中村上春樹表示，剛畢業時原本開了1間爵士酒吧，音樂對他的作品有相當深厚的影響，寫作風格正是他所喜愛音樂的風格，「比起學習寫作技巧，我更著重於接觸音樂」。

村上春樹也說，在成為作家之後，他養成了跑步的好習慣，一開始他只是為了減去長時間坐著寫作而累積的熱量，但久而久之，他漸漸認真地跑，至今已完成了超過30場馬拉松比賽。

而在回答網友提問的環節，有網友問村上春樹「希望自己的葬禮上播放什麼音樂」？村上春樹回答，「我只希望能安靜地死去」；有網友要他在貓與音樂中2選1，哪1樣才是人生中最不可缺少的？但村上春樹表示，無論選了哪個，他都會相當後悔，所以並沒有做出選擇。