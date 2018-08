村上春樹轉行DJ？現身電台節目大談生活與寫作

2018-08-06 21:17

〔即時新聞/綜合報導〕日本知名作家村上春樹屢屢與諾貝爾文學獎擦肩而過,在出版許多膾炙人口的作品之後,這次不當作家,轉而去音樂電台當DJ,在總長近1小時的節目中,大方分享他的生活與寫作。

綜合媒體報導,日本知名作家村上春樹週日竟然出現在日本電台的音樂節目,一邊分享他的生活與寫作背後的故事,一邊播放他喜愛的音樂,在總長約55分鐘的節目中,他總共播了9首他喜愛的爵士樂與搖滾樂,有喬治哈里遜(George Harrison)的「Between the Devil and the Deep Blue Sea」、喬伊·雷蒙(Joey Ramone)的「What A Wonderful World」等等。

「我會成為作家其實是意外。」在節目中村上春樹表示,剛畢業時原本開了1間爵士酒吧,音樂對他的作品有相當深厚的影響,寫作風格正是他所喜愛音樂的風格,「比起學習寫作技巧,我更著重於接觸音樂」。

村上春樹也說,在成為作家之後,他養成了跑步的好習慣,一開始他只是為了減去長時間坐著寫作而累積的熱量,但久而久之,他漸漸認真地跑,至今已完成了超過30場馬拉松比賽。

而在回答網友提問的環節,有網友問村上春樹「希望自己的葬禮上播放什麼音樂」?村上春樹回答,「我只希望能安靜地死去」;有網友要他在貓與音樂中2選1,哪1樣才是人生中最不可缺少的?但村上春樹表示,無論選了哪個,他都會相當後悔,所以並沒有做出選擇。